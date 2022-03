Bib Assenede leent voortaan ook games uit

Gamers kunnen de spelletjes uitlenen voor drie weken. Als je nog niet bent uitgespeeld, kan je de game tot twee keer verlengen. De games staan uitgestald in de bib, maar je moet het spelletje zelf wel aan de balie vragen. Een game kan je dus nooit uitlenen via de zelfuitleenbalie, want dan ga je met een leeg doosje naar huis. Het terugbrengen van de game kan aan de balie of eventueel via de inleverbus. Vanaf de leeftijd van drie is er voor ieder wat wils.