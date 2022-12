Bewonersplatform Boekhoute zoekt leden

BoekhouteIn analogie met Oosteeklo en Bassevelde wil het lokaal bestuur Assenede in 2023 in Boekhoute een bewonersplatform oprichten. Geëngageerde Boekhoutenaren kunnen hun kandidatuur stellen bij de gemeentelijke communicatiedienst.

Een bewonersplatform komt op geregelde tijdstippen samen en geeft inwoners de kans om mee na te denken over de toekomst van een dorp en acties op te starten in samenwerking met de gemeente. Via deze acties probeert het bewonersplatform de leefbaarheid in het dorp versterken en de stem van de inwoners in het gemeentelijk beleid laten klinken.

De gemeente Assenede telt momenteel al een bewonersplatform in Oosteeklo en Bassevelde. Beiden kunnen in 2022 terugblikken op een paar erg geslaagde actie. Zo opende het bewonersplatform van Bass’Cul in mei een prachtige gemeenschapstuin achter dorpshuis Bass’Cul in het hart van hun gemeente.

Het bewonersplatform van Oosteeklo zette in 2022 zijn schouders onder een grote plantactie op de nieuwe parking langs de Ertveldesteenweg. Ook op Landsdijk loopt momenteel een erg succesvol traject waarbij inwoners werk maken van een nieuwe ontmoetingsplek.

Kansen

Ook in Boekhoute liggen nog heel wat mooie kansen om als bewonersplatform de schouders onder te zetten. Geëngageerde Boekhoutenaren kunnen tot eind december hun kandidatuur stellen. Nadien nodigt de gemeente hen uit voor een eerste startvergadering. Wie zich geroepen voelt, kan contact opnemen via communicatie@assenede.be of 09 341 95 97.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.