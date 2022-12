Assenede zwaait wijkinspecteur Philip Van Vooren, alias ‘Witse’ uit

Eeklo/Lievegem IN BEELD. Zo mooi is Het Leen op een koude winteroch­tend: “Winterzon speelt met lichtbun­dels tussen de bomen”

Koning Winter is in het land en dat zorgt voor mooie taferelen in het provinciaal domein Het Leen, op de grens van Eeklo met Lievegem.

16 december