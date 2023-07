Assenede wil natuurpracht in de kijker zetten met SUP-initiaties

Luc (57) maakt zich op voor 1.500ste quiz in zijn leven: “Soms zie je andere kandidaten denken: ‘Verdomme, hij is daar weer’”

Hij was al te zien in Blokken, De IQ-Kwis, Cijfers en Letters en mocht zelfs al Evergems burgemeester Joeri De Maertelaere flankeren bij De Slimste Gemeente. Luc De Roo (57) uit Ertvelde is een quizzer in hart en nieren en dat is eigenlijk nog licht uitgedrukt. Zo nam hij al deel aan 1.499 quizzen. Zijn jubileum staat volgende maand op het programma. “Gelukkig krijg je vandaag geen trofee meer als je wint, anders had ik al heel wat extra kasten moeten kopen.’”