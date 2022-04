Assenede trakteert op ‘Dag van de Markt’

Assenede/Boekhoute/Oosteeklo Assenede vangt zwerfkat­ten in drie dorpen

De vzw RATO zal van 4 tot en met 6 april in opdracht van de gemeente Assenede zwerfkatten vangen op de Antwerpse Heirweg in Oosteeklo, Rijschootstraat in Assenede en Boterzandestraat in Boekhoute.

30 maart