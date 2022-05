Assenede opent eerste zorgpunt voor medische hulp aan Oekraïense vluchtelingen: “

Lembeke Na 20 jaar strijden is Huis van Bouchaute niet langer beschermd: “Dit jaar nog moet gebouw gesloopt zijn”

Het Huis van Bouchaute in Lembeke (Kaprijke) is definitief van de lijst met beschermde monumenten gehaald. Al twintig jaar zoekt de gemeente een oplossing voor de doorn in het oog van vele Lembekenaren. Het oude vervallen huis kan nu gesloopt worden en plaats maken voor open ruimte.

3 mei