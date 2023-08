Assenede maakt zich op voor tractorpulling in Kapelhof

MIJN DORP. Het Kluizen van quizmaster Patrick Audenaert (62): “Als kind speelde ik in de bomputten van de Tweede Wereldoor­log”

Wie zich in het weekend waagt aan een quiz in het Evergemse heeft een grote kans dat die is opgesteld door Patrick Audenaert (62). De quizmaster richtte samen met wijlen Evergemnaar Romain Snauwaert in 1986 het Evergems Kwisverbond (EKV) op en haalde zelf nog de top 10 in de categorie sport op het WK quizzen. De sportfanaat heeft dan ook grote bewondering voor Kluizenaar en Lokerenicoon Kilian Overmeire en als kind waande hij zich als Tom Pidcock wanneer hij met de fiets de heuvels rond het waterspaarbekken afdaalde. “Tegenwoordig is het erg goed beveiligd. Zonde, want het is een prachtig stukje natuur in Kluizen.”