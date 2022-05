Assenede is drie fietsstraten rijker

De Asseneedse schepenen hadden dinsdagmiddag even de tijd gevonden om met de fiets te poseren. Door het vele verkeer in de Hoogstraat was het echter niet gemakkelijk om snel even een foto te nemen. “Dit bewijst dat er nood was aan een fietsstraat hier”, zegt schepen van Mobiliteit Lieselotte Van Hoecke (Samenplus). “In een fietsstraat mogen fietsers eigenlijk de volledige breedte van de straat innemen. Auto’s mogen er maximaal 30 kilometer per uur rijden en niet inhalen. Op die manier willen we de straat veiliger maken voor zwakke weggebruikers. Parkeren in de desbetreffende straten mag wel nog steeds.”

Fietsstraat in Leenstraat

De gemeente zet in het meerjarenplan 2020-2025 in op het verbeteren van de fietsvoorzieningen en de uitbouw van een sterk fietsbeleid. Daarnaast werden er bij de opmaak van de schoolroutekaart in 2020 enkele knelpunten vastgesteld op de fietsroutes richting de scholen. “Daarom willen we in de toekomst ook een fietsstraat aanleggen in de Leegstraat in de richting van Boekhoute en Bassevelde. Op die manier willen we zorgen voor een veilige aansluiting met de scholen. Bovendien hebben we in de omgeving van de scholen ook extra accentmarkeringen aangebracht", besluit Van Hoecke.