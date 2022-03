Afbraak ‘Paviljoen’ gaat binnenkort van start

Assenede Andy Peelman leest voor in basis­school De Wegwijzer: “Belang van voorlezen valt niet te onderschat­ten”

Hoog bezoek in basisschool De Wegwijzer maandagochtend. Acteur Andy Peelman kwam er in de zeven klassen voorlezen naar aanleiding van de jeugdboekenmaand. “We zetten sinds enkele jaren sterk in op lezen en zien dat het leesniveau enorm is gestegen. Dat Andy langskomt, is voor de kinderen nog een extra stimulans", zegt directrice Marjan Sturbaut.

