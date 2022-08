80-jarigen ontvangen op gemeentehuis

Voor de meesten onder hen was het een blij weerzien met de schoolkameraden uit lang vervlogen tijden. Opvallend ook hoe kranig de meeste Asseneedse 80-jarigen er nog voorkomen. “De meesten onder ons kunnen minstens tien jaar liegen. Dat ligt aan die goede polderlucht”, verklapten ze zelf hun geheim. De gemeente liet niet na hen in de bloemetjes te zetten en te trakteren op een gezellige receptie. Nadien volgde een lekker etentje. “Afspraak binnen vijf jaar”, was het besluit van een gezellige namiddag.