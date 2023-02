15.000 (!) kijklustigen op eerste carnavalsstoet in drie jaar tijd: “Dit heb ik nog nooit meegemaakt”

Het was de eerste stoet van keizerin Sara en ook reuzen Keizer Maarten I en Marietje van Krentenbrood liepen voor de eerste keer mee, maar of dat zoveel volk op de been bracht, durft schepen van Feestelijkheden David Vercauteren (SamenPlus) niet te beweren. “Ik denk dat er verschillende redenen voor zijn. Enerzijds denk ik dat Assenede carnaval duidelijk gemist had. Sinds de coronacrisis hadden we geen stoet meer georganiseerd. Veel mensen keken ernaar uit. Dat merkten we ook de afgelopen weken. Het leefde echt. Anderzijds denk ik dat de stoet erg toegankelijk is voor iedereen. Niemand hoeft te betalen voor het spektakel en dat is in deze onzekere economische tijden toch niet onbelangrijk.”