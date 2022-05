13de-eeuwse abdijsite decor voor gloednieuwe ‘varkensommegang’

De varkensommegang is een idee van Meetjesland gids Godfried Stockman en verwijst naar een ommegang zoals je die ook vindt bij de kapelletjes rond de kapel van Stoepe of in andere bedevaartsoorden. Tijdens de varkensommegang neemt het varkentje je mee om je op eigen tempo onder te dompelen in de taal, de religie, de voedselketen en de kunst. Je wandelt van het kasteel tot aan het abdijgebouw en leest de 17 infoborden. Ook voor kinderen is dit heel leuk, want op deze ludiek opgevatte borden is telkens een varkentje verborgen.