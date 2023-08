13 vrijwilligers starten dinsdagochtend met schilderwerken aan vissersboot BOU8: “Hopen binnen twee weken klaar te zijn”

Dat de Fremantle Highway is versleept, betekent niet dat Terneuzen­se bergers naar huis kunnen

Het uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway ligt veilig in de Eemshaven, maar daarmee is de klus nog lang niet geklaard. Want wat doe je met 3784 zwaar beschadigde auto’s uit een scheepswrak en wat kun je dan nog met het stalen gevaarte? Gaat het naar een ‘sloopstrand’ in Turkije? Deskundigen, waaronder Leendert Muller uit Terneuzen, leggen uit dat er nog veel gepuzzel zal volgen.