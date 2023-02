1.300 jaar Asssenede: gemeente op zoek naar ideeën om feestjaar onvergetelijk te maken

Het doel is om een gedragen cultureel programma op poten zet waarbij men teruggrijpt naar de rijke culturele traditie van Assenede. “Wij zijn de thuisbasis van Diederik van Assenede en onze kunstenfestival als Holder de Polder’ en A(rt)ssenede hielpen in het verleden al om hedendaagse kunst in de openbare ruimte op de bovenlokale agenda te zetten”, zegt schepen van Feestelijkheden David Vercauteren (Open Vld). “Maar ook vandaag heeft Assenede een grenzeloze passie voor cultuur. Iedereen die goede ideeën heeft of zelf een activiteit op poten wil zetten, kan die komen pitchen op de infovergadering van dinsdag 14 maart om 19.30 uur in dienstencentrum ‘De Piramide’, Moestuinstraat 22 in Assenede. Wij trakteren de eerste", besluit hij.