Dieven slaan toe in kleedka­mers van voetbal­club, politie voert onderzoek

In de Schoolstraat in Nieuwerkerken, bij Aalst, werd dinsdagavond rond 22 uur ingebroken tijdens een training bij voetbalclub KVCE Nieuwerkerken. In de kleedkamers werden verschillende sleutels, portefeuilles en gsm’s gestolen. De politie kwam ter plaatse en is een onderzoek gestart, maar op dit moment is er nog geen spoor naar de daders.