Zo zag het eruit toen stuk dak wegwaaide van kerk in Asse

Aalst Rookontwik­ke­ling in schrijnwer­ke­rij na problemen met schouw

In een gebouw in de Liefdadigheidstraat in Aalst is vandaag een brand ontstaan onder het dak, ter hoogte van de kachel. Dit veroorzaakte rookontwikkeling, maar uiteindelijk bleef de schade relatief beperkt. Niemand raakte gewond.

14 februari