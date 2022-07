Zellik krijgt glasvezelnetwerk via Fiberklaar: “4.600 mogelijke aansluitingen in eerste fase”

ZellikZowat 4.600 inwoners en gezinnen uit Zellik kunnen zich binnenkort kosteloos aansluiten op het fibernetwerk van Fiberklaar. Die aansluiting is gratis, maar nadien is wel een abonnement nodig bij een provider naar keuze. Voor de aanleg van start kon gaan moest twintig procent van de inwoners laten weten dat er interesse is. Deze maand gaat ook een infomoment door in Den Horinck.

Zowat een vijfde van de Zellikse inwoners liet weten interesse te hebben in een gratis huisaansluiting op het glasvezelnetwerk in Zellik. Er is sowieso telkens een minimum aantal geïnteresseerde inwoners nodig vooraleer er van start kan worden gegaan met een uitrol van het fibernetwerk. “Hierdoor zetten we nu in het Pajottenland opnieuw een stap vooruit in de uitrol van ons open glasvezelnetwerk in Vlaanderen”, zegt Rik Missault, CEO van Fiberklaar. “Het is onze ambitie om tegen 2028 anderhalf miljoen Vlaamse huishoudens te voorzien van fiber. We zijn dan ook blij dat twintig procent van de Zellikenaren zich engageren voor de glasvezelaansluiting. Dat de interesse groot was, bleek alvast tijdens de informatiesessies waar telkens gerichte vragen werden gesteld en er enthousiaste reacties kwamen op de vooruitzichten. We kijken er dan ook naar uit om effectief te starten en hen toegang te geven tot de internettechnologie van de toekomst.”

Rik Missault, CEO van Fiberklaar.

Gratis aansluiting

Aannemer Solutions30 zal binnenkort langsgaan bij de geïnteresseerden om na te gaan hoe de woning het best kan worden aangesloten op het netwerk. “Zo’n huisbezoek is volledig vrijblijvend”, gaat het verder. “Ook mensen die hun woning al fiberklaar willen maken voor de toekomst, zonder daarbij een glasvezelabonnement af te sluiten kunnen intekenen. We kregen heel wat reacties van inwoners die aangaven dat hun woning fiberklaar mag worden maar dat ze nog geen fiberabonnement wensen af te sluiten. Aan hen zeggen we klaar en duidelijk: de aansluiting is voor iedereen in het aansluitbaar gebied gratis.”

Open netwerk

Fiberklaar is een zogenaamd open netwerk. Dat wil zeggen dat het toegankelijk is voor alle operatoren. Gebruikers moeten dus na hun aansluiting op zoek naar een telecomprovider naar keuze. Vanaf de eerste dag zijn Proximus, Multifiber, RapidXS en edpnet mogelijk als provider, maar volgens Fiberklaar zullen nog andere providers later op de kar springen. De aansluiting op het fibernetwerk is dus gratis, maar nadien moet wel een abonnement genomen worden bij een provider.

Infomoment

Fiberklaar organiseert op donderdag 14 juli een infomoment voor inwoners in cafetaria Den Horinck in de Noorderlaan in Zellik. Tussen 15 uur en 20 uur wordt een hapje en een drankje aangeboden en krijgen alle aanwezigen de kans om vragen te stellen aan vertegenwoordigers van Fiberklaar, Solutions30 en de internetproviders die hun diensten in Zellik zullen aanbieden. Er zal ook uitgelegd worden wat fiber precies is, hoe de bouw van het netwerk verloopt en welke abonnementen geactiveerd kunnen worden.

