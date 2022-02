Zelfstandige Marc (58) blokkeert toegang tot ING-filiaal: “Rekening al sinds oktober geblokkeerd zonder uitzicht”

Gijzegem 2 jaar cel voor man die huis dreigde op te blazen: “Hij schaamt zich tegenover zijn buren over wat hij die dag aanrichtte”

Angelo R. (39) uit Gijzegem bij Aalst, die in juni vorig jaar dreigde zijn huis op te blazen en daardoor een ongeziene politie-interventie op de been bracht, is dinsdag door de Dendermondse rechter veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. R. legde de oorzaak van het zware incident bij zijn overmatig alcoholgebruik. “Door financiële problemen greep ik naar de fles.” Al bracht de drank hem later opnieuw in de problemen én in de cel.

8 februari