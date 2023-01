Word jij nieuwe Tuinranger die buurtbewoners gratis tuinadvies geeft?

Herdersem Marc (69) hoopt dat zijn klein ‘Varkensmu­se­um’ extra boost krijgt na erkenning van Sint-Antonius­vie­rin­gen: “Nu al bezoekers van over de hele wereld”

De Sint-Antoniusvieringen behoren voortaan tot het immaterieel erfgoed in Vlaanderen en daar zijn ze ook in het Aalsterse heel blij mee. Sint-Antonius, de heilige van de varkens, wordt er niet alleen vereerd met een stoet, pensenworp en varkenskoppenverkoop, in Herdersem is er zelfs een ‘Varkensmuseum’. “Het kleinste museum van het land. Misschien wel van de wereld. Ik heb er 20 jaar aan gewerkt”, zegt Marc Van Landuyt (69).

17 januari