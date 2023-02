Whiskydieven krijgen er geen genoeg van

Op 20 augustus gingen ze in de Colruyt-vestiging in Asse aan de haal met vijf flessen whisky. Twee dagen later keerden ze terug naar dezelfde winkel maar dit was niet hun slimste idee. De winkeldetective was immers net de bewakingsbeelden van hun diefstal aan het analyseren toen hij de twee mannen opnieuw opmerkte op de bewakingscamera’s. Hij slaagde erin hen voorbij de kassa’s tegen te houden. “Opnieuw bleken ze verschillende flessen whisky te hebben ontvreemd”, aldus substituut Karel Claes. De politie werd erbij geroepen en pakte de twee mannen mee voor verhoor. Nadien werden ze vrijgelaten, maar enkele dagen later doken ze opnieuw op, ditmaal in de Colruyt van Erpe-Mere, waar ze eveneens whisky-flessen buitmaakten. Hetzelfde verhaal in de Okay van Meise op 1 september. Het parket dagvaardde de twee voor de correctionele rechtbank, maar daar lieten ze maandag verstek gaan. Uitspraak op 20 maart.