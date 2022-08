Werken Brusselsesteenweg gaan laatste fase in

De laatste fase brengt uiteraard nog wat hinder met zich mee. Zo zullen fietsers een omleiding moeten volgen via Kruiskouter, Groeningekouter en de fietssnelweg naast de spoorweg. Het autoverkeer mag in die straten maximaal 30 km/h rijden. De bussen van lijnen 213, 214, 215 en 216 volgen ook een omleiding. Alle informatie daarover vind je op de website van De Lijn of in de app. Zo ben je meteen op de hoogte van de meest actuele info.

Omleidingen en aangepaste verkeerssituatie

Het doorgaand verkeer kan de Brusselsesteenweg wel blijven gebruiken om naar Zellik en Brussel te rijden. Ook hier mag je wel maar 30 km/h rijden. Wie in de andere richting rijdt, moet dan weer een omleiding volgen via de E40 en de Edingsesteenweg. Het plaatselijke verkeer richting Asse wordt omgeleid via Keesdal, Lindendries en Vaal. Op het grootste deel van die omleiding geldt eenrichtingsverkeer.

Ook in enkele omliggende straten wijzigt de verkeerssituatie. Zo zullen Kruiskouter en Keesdal opnieuw opengaan voor het verkeer. Bergveld wordt dan weer afgesloten. Er zal nog even gewerkt worden in Kruiskouter, maar van zodra die werken zijn afgerond, wordt ook de Petrus Ascanusstraat opnieuw enkelrichting. Je volgt de straat dan tot aan de Brusselsesteenweg en slaat er verplicht rechtsaf. Ook Ten Berg is dan opnieuw bereikbaar via Kruiskouter.

Stevensveld heraangelegd voor 1 september

Er wordt ook gewerkt in Stevensveld. Daarom is de toegang vanaf de Brusselsesteenweg er afgesloten. Vanaf de Heilig Hartlaan mag het verkeer er wel in twee richtingen passeren. De werken zullen klaar zijn tegen 1 september. Op die manier is er geen hinder bij de start van het schooljaar.

