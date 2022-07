Werken Bloklaan gaan volgende week van start: kruispunt met Nieuwstraat maand afgesloten

Vanaf 1 augustus gaat fase 0 van start, waarbij het kruispunt van de Nieuwstraat en de Bloklaan wordt aangepakt. Deze fase gaat tijdens de zomervakantie door om de hinder bij de start van het schooljaar zo veel mogelijk te beperken. Concreet zal een aannemer de koppeling plaatsen van de nog aan te leggen nieuwe riolering in de Bloklaan om aan te sluiten op de al bestaande riolering van de Nieuwstraat. Hierdoor zal het kruispunt vanaf 1 augustus tot eind augustus volledig worden afgesloten.

Verkeersmaatregelen

Aangezien de Nieuwstraat een drukke verbindingsstraat is tussen Asse en Ternat, met onder meer het op- en afrittencomplex van de E40 op die weg, zijn er verschillende verkeersmaatregelen uitgewerkt om het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen. Zo wordt de rijrichting in de Muurveld omgedraaid richting Nieuwstraat. Dit wil zeggen dat verkeer vanuit Zellik dat richting Ternal wil moet omrijden via de N9k, Huinegem, Weversstraat, Boekfos en Muurveld. Dit met uitzondering voor De Lijn en hulpdiensten. Wie vanuit Aalst richting Ternat wil moet omrijden via Steenweg, Weversstraat, Boekfos en Muurveld. Tot slot moet het verkeer vanuit Ternat via de Witteramsdal, Pastinakenstraat, Boekfos en N9. In de Witteramsdal wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd vanaf de de Nieuwstraat tot de Pastinakenstraat in de richting van de Pastinakenstraat. In deze straten, net zoals in de Boekfos, Muurveld en Parklaan zal de snelheid beperkt worden tot 30 kilometer per uur. Fietsers kunnen het kruispunt ontwijken door de omleiding via de trage verbinding langs Langevijver te volgen. Tot slot zal de Koensborre worden afgesloten ter hoogte van huisnummer 34. Dit om te verhinderen dat er sluipverkeer gebruik maakt van de Putberg, Koensborre en Bloklaan. Wie vanaf de Steenweg komt zal de parking en handelszaken wel nog kunnen bereiken. Doorgaand vrachtverkeer, zwaarder dan 3,5 ton, wordt omgeleid via alternatieve hoofdwegen.

Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis

Ook het voor het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis houdt dit enkele wijzigingen in. Het ziekenhuis is bereikbaar via Nieuwstraat en Sint Martinusstraat en via Boekfos en Bloklaan. Komende van Ternat volg je eerst de omleiding tot aan rotonde parking Boekfos, dan rij je Boekfos in tot aan de Bloklaan. Wie vanuit Aalst komt, neemt de afslag richting N285 Ternat en rijdt dan via Sint Martinusstraat tot de Bloklaan. Vanuit Zellik volg je de omleiding naar Huinegem en rij je via Boekfos naar de Bloklaan of via Nieuwstraat en Sint Martinusstraat. Wie gebruik maakt van de halte ‘Asse Kliniek’ van De Lijn zal nu moeten op- of afstappen ter hoogte van de rotonde Boekfos.

Verder verloop

Eens deze werken zijn afgehandeld gaat fase 1 van start tot eind september waarbij het kruispunt Boekfos wordt aangepakt. Van oktober tot februari wordt er gewerkt in de Muurveld en de Hofveld. Vervolgens wordt er in februari gestart met het deel van de Bloklaan aan de kant van de Nieuwstraat. Deze werken duren tot april. Van april tot juli wordt er tot slot in de Bloklaan de kant van de Boekfos en in de ‘kleine Muurveld’ gewerkt. Totale kostprijs van de werken bedraagt 4,15 miljoen euro, inclusief btw.

