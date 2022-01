Werken aan fietssnelweg leggen ‘spooklocomotief’ bloot: “Plots lijk je in een filmscène beland te zijn”

wemmel Dirk Vandervel­den kruipt opnieuw op zijn stalen ros voor het goede doel. Hij zal elke gemeente in België doorkrui­sen

Dirk Vandervelden is niet meer te houden. Door corona raakte hij verknocht aan fietsen. Iets wat hij vroeger bijna verafschuwde. Nu is zijn fiets -naast zijn man uiteraard- zijn beste vriend. “Ik heb weer zin in een uitdaging. En wat het wordt ligt vast: 581 dagen, 581 gemeenten en als doel minstens 5.810 euro ophalen voor het goede doel To Walk Again.

