WEER. Zo goed als helder weer in Asse vanochtend

Brand breekt uit in Aalst, nadat bewoners onder invloed van drugs kookpot op vuur laten staan

In een appartement op Park Terlinden in Aalst is een brand uitgebroken in de keuken van een woning. Dat zorgde voor de nodige rookontwikkeling, maar de brandweer zelf moest niet ingrijpen. Een dag voordien was er in hetzelfde appartement ook al een kookpot op het vuur blijven staan.