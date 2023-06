WEER. Vanochtend kans op helder weer in Asse

Eigenares voormalig reisbureau merkt dat woning vol rook hangt, brandweer heeft situatie snel onder controle

Op de Dendermondsesteenweg in Aalst is zaterdagochtend een kleine brand geweest bij ‘Connections’, een voormalig reisbureau dat nu vooral als archief wordt gebruikt. Het was de eigenares van het gebouw zelf die een kijkje kwam nemen in het pand en rookontwikkeling opmerkte.