WEER. Vanochtend helder weer in Asse

Stomdron­ken bestuurder rijdt na biljarttor­nooi achteruit op E40 en heeft ongeval: “Had verkeerde afrit genomen”

Een stomdronken bestuurder uit Blankenberge stond vandaag voor de Aalsterse politierechter terecht nadat hij achterwaarts begon te rijden op de E40 in Aalst. Hij had de verkeerde afrit genomen en besloot dan gewoon terug de snelweg op te rijden. Hierdoor kwam het tot een ongeval met een ander voertuig. “Je was zelfs zo dronken dat je vroeg aan de politie om jou te laten escorteren naar Blankenberge", klonk het in de rechtbank.