WEER. Stevige buien met een enkele keer onweer in Asse vandaag

Utopia zomert met mi­ni-strandbi­bli­o­theek: “Met strandcabi­ne waaruit bezoekers boeken mogen kiezen”

Bij het ingaan van de zomer zet Utopia opnieuw volop in op beleving en ontmoeting. De zandbak op het Utopiaplein was vorig jaar al een groot succes en wordt dan ook opnieuw opgebouwd. Je kan er bij droog weer elke vakantiedag tijdens de openingsuren van de bib komen ravotten. Nieuw dit jaar is de ministrandbibliotheek.