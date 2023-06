WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Asse vanochtend

Familie onthult SAVE-bord voor Ylena (3): “Nu speel en spring ik alleen, maar ik blijf aan jou denken. Jij bent mijn zusje voor altijd”

“Je wilde een hele dag op de kermis blijven. Hadden we dat maar gedaan.” In Merchtem hebben familieleden zondag een SAVE-bord onthuld voor Ylena De Bie. Het meisje was amper 3 jaar toen ze twee jaar geleden tijdens Merchtem Kermis om het leven kwam bij een ongeval. De moeder, zus, opa en juf van Ylena namen tijdens de emotionele plechtigheid het woord. “We blijven vechten, zoals jij zou hebben gedaan.”