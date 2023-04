Vrouw zwaargewond bij frontale botsing met Lijnbus

Van Cauwelaert geen voorstan­der van afbraak woningen Keizer­straat

In het artikel van gisteren over de verbreding van de Keizerstraat werd in de inleiding verkeerdelijk aangehaald dat oppositieraadslid Guido Van Cauwelaert (VooruitGroenXL) voorstander was van het afbreken van de woningen aan het kruispunt met de August De Feyterstraat.