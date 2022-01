Vrouw belt meer dan 200 keer naar hulpdiensten met verzonnen verhaaltjes: “Gevolg van jeugdtrauma”

Al in 2006 verzon de vrouw dramatische situaties zoals branden of ongevallen om vervolgens de hulpdiensten te bellen. Zes keer eerder werd ze hiervoor veroordeeld maar ze weet maar van geen ophouden. In mei 2020 kondigde ze via een chatkanaal aan dat ze op het punt stond een einde te maken aan haar leven door in het water te springen, waarna een grootscheepse zoekactie werd georganiseerd. Uiteindelijk bleek de vrouw rustig thuis in haar zetel te zitten. Het bleek slechts 1 incident in een lange rij te zijn. In 2019 en 2020 belde ze meer dan 200 keer naar de 101- en 112-nummers.

Leert niets

Voor haar telefonische oproepen gebruikte de vrouw tien verschillende gsm-nummers, waarvan er vijf verbonden bleken met hetzelfde gsm-toestel. “Mevrouw heeft blijkbaar de dwangmatige impuls om de hulpdiensten lastig te vallen. Bovendien lijkt ze niets te leren uit haar eerdere veroordelingen”, aldus het parket. “Een huiszoeking in haar woning leverde drie gsm-toestellen en acht simkaarten op, waarvan ze toegaf dat ze die gekocht had na haar laatste veroordeling.” Door haar eerdere veroordelingen komt de vrouw niet meer in aanmerking voor een gevangenisstraf met uitstel, zodat het parket geen andere mogelijkheid zag dan een effectieve gevangenisstraf van drie jaar te vorderen.

Aangerand

Nutteloos, aldus de verdediging “Deze feiten zijn het gevolg van een trauma uit haar jeugd. Mevrouw is, toen ze kind was, herhaaldelijk aangerand door de nieuwe partner van haar moeder. Ze heeft daarvan nooit aangifte durven doen en probeert dat nu ‘goed te maken’ door de hulpdiensten te bellen. In haar ogen doet ze nu waarvoor ze vroeger de kracht niet had. Het is pas nu, na zoveel jaar, dat ze inziet dat daar de oorzaak van haar probleem ligt, en dat ze daaraan moet werken. Een autonome probatiestraf lijkt me daarvoor beter aangepast.” De rechtbank doet uitspraak op 8 februari.