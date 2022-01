Vrouw belt meer dan 200 keer naar hulpdiensten met verzonnen verhaaltjes: “Gevolg van een jeugdtrauma”

Dilbeek Zo denkt de Dilbeekse bevolking over de komst van opvangcen­trum voor minderjari­ge vluchtelin­gen: “Dan maar hopen dat er geen problemen van komen...”

Midden december communiceerde Fedasil dat ze in het voorjaar van 2022 het opvangcentrum voor minderjarige niet-begeleide asielzoekers langs de Kattebroekstraat in Dilbeek zouden heropenen. Zo’n 51 Afghaanse jongens van 15 tot 18 jaar zouden er een plekje krijgen. Maar niet alle buurtbewoners zijn even tevreden over de heropening, al verzekert burgemeester Willy Segers (N-VA) dat er niets is om zich voorbarig zorgen over te maken. “We staan in héél nauw overleg om alles veilig en vlot te laten verlopen.”

