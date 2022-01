Vrachtwagens transportbedrijf gaan in vlammen op: tweede gelijkaardige brand in de streek

Dilbeek Drie miljoen Paninistic­kers, 1.000 mappen vol, maar toch ontbrak dat ene plaatje in de verzame­ling van Karel (64), tot nu... “Nu heb ik ze écht allemaal”

In juni waren we te gast bij Karel De Baerdemaeker (64) uit Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek), ook wel de grootste Paniniverzamelaar van het land genoemd. Maar zelfs met meer dan drie miljoen voetbalstickers, 1.000 mappen én een enorme verzameling aan Club Brugge-items was er toch nog steeds één sticker die ontbrak in zijn collectie. Een goede zes maanden later spraken we opnieuw met hem af, want kan hij deze obsessie nog steeds de baas? En vooral, heeft hij die ene sticker nu gevonden?

28 december