Voormalig OCMW-voorzitster Micheline De Mol op 67-jarige leeftijd overleden

Afgelopen weekend is Micheline De Mol op 67-jarige leeftijd overleden, omring door haar familie die haar zo nauw aan het hart lag. Zelf was ze geen onbekende in Zellik en bij uitbreiding in Asse. Op elke Zellikse jaarmarkt was ze paraat en ze was ook twintig jaar kookmoeder van Chiro Zellik. Daarnaast bouwde ze ook een politieke carrière uit in de gemeente. In 1995 werd ze voor ‘t eerst verkozen en werd ze gemeenteraadslid om er vervolgens 24 jaar onafgebroken te zetelen. In 2007 werd ze ook OCMW-voorzitster en later ook schepen van Sociale Zaken, Jeugd en Senioren. Ook in 2018 raakte ze nog verkozen als raadslid, maar begin 2021 kondigde ze haar politiek afscheid aan wegens gezondheidsredenen.