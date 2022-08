Vind innerlijke rust tijdens deze Stiltewandeling

Een Stiltewandeling staat in het teken van focus en innerlijke rust. Steven De Winter laat deelnemers ervaren dat wandelen het pad is naar rust in jezelf. Hij organiseert meerdere stilte- en focuswandelingen en de volgende zal doorgaan in Kobbegem door de Bunders van Asse. Een wandeling duurt ongeveer 2,5 uur en is 7 à 9 kilometer lang. Als je graag wil deelnemen dan moet je je inschrijven, want plaatsen zijn beperkt via steven@stiltewandelingen.be of door te bellen naar 0477/91.11.71. Deelname kost 15 euro en dien je vooraf over te schrijven. Dinsdag 16 augustus wordt er afgesproken op parking van de Sint-Gorik- en Magdalenakerk in Kobbegem om 19 uur.