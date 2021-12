Verwoestende brand bij Carro-Bel wellicht aangestoken: drie brandhaarden gevonden

Aalst Ilse (48) schrijft open brief naar ministers nadat haar gsm met Covid Safe Ticket gestolen werd: “Drie weken wachten op nieuw CST, maar ondertus­sen zit ik wel vast thuis”

Ilse Cardon (48) uit Aalst werd eerder deze week slachtoffer van een diefstal in Anderlecht. Met een list slaagde de dader er in haar handtas te stelen met alle waardevolle voorwerpen in. Ook haar smartphone met Covid Safe Ticket werd gestolen. Op een nieuw ticket moet ze drie weken wachten, waardoor ze op veel plaatsen de toegang geweigerd wordt. In een open brief vraagt ze de ministers hier iets aan te doen. “Zelfs een koffie gaan drinken zit er dit jaar niet meer in", zegt Ilse.

17 december