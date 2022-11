Vervalst attest van rijschool breekt Assenaar zuur op

De man betaalde 500 euro voor het vervalste attest, waaruit had moeten blijken dat hij lessen had genomen op de bewuste rijschool. Toen hij dit attest wilde gebruiken om zijn voorlopig rijbewijs te bekomen, kwam het bedrog aan het licht. Eerst werd hem een minnelijke schikking voorgesteld, maar omdat hij hiervan slechts 50 euro had betaald, werd hij alsnog gedagvaard. Ter zitting stelde het parket een werkstraf of een straf met uitstel voor. Uitspraak op 20 december.