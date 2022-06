Vervallen speelpleintje Relegem wordt onder handen genomen

“Het terrein in Meiveld is al een tijdje in verval en zal daarom heraangelegd worden”, klinkt het bij de gemeente. “Om tot een gedragen ontwerp te komen vroegen we ook input van de buurt. Met de herinrichting van het plein willen we ook buitenspelen stimuleren. Wat er nieuw is? Een draaitoestel, een speelhuisje en een dubbele schommel voor de kleuters en schoolkinderen. Oudere bezoekers zullen zich dan weer kunnen uitleven op het petanqueterrein terwijl de jeugd terecht kan op het trapveld. Er zullen ook natuurlijke elementen als een speelheuvel en een taludglijbaan voorzien worden. Tot slot plaatsten we een picknicktafel.” De heraanleg zal in het najaar van start gaan.