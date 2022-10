Verkeersmaatregelen voor jaarmarkt Zellik

Aalst Moordver­dach­te van Ilse Uyt­tersprot definitief doorverwe­zen naar assisen

Wat al een tijdje in de lucht hing, is dinsdag definitief beslist door de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Gent. Jurgen Demesmaeker, de man die Ilse Uyttersprot in 2020 om het leven bracht, wordt nu definitief doorverwezen naar hof van assisen. Het proces start waarschijnlijk in de eerste helft van volgend jaar.

4 oktober