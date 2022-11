Verkeersmaatregelen kermis Asse-ter-Heide

Aalst Gasleiding geraakt tijdens onderhouds­wer­ken in tuin, buren even geëvacu­eerd

In de Biekorfstraat in Aalst werd donderdagnamiddag een gasleiding geraakt bij werken in een tuin. Enkele buurtbewoners moesten even hun huizen verlaten en er werd een perimeter ingesteld, maar de situatie was snel onder controle.

27 oktober