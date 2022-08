Verkeerslicht afrit 10 werkt voortaan permanent

“Al het verkeer wordt ontsloten via de Zuiderlaan met files tot gevolg”, vertelt commissaris Fred Scrayen van de politiezone AMOW. “Dat is niet interessant voor de middenstand en de horeca. Daarom werd beslist om het verkeerslicht nu continu actief te laten.” Het verkeerslicht werd in 2016 geplaatst nadat heel wat bestuurders de afrit namen, om vervolgens via de rotonde onmiddellijk de oprit te nemen om zo de file op de R0 te ontwijken. Dat gaf onder meer op de Pontbeek en Zuiderlaan fileproblemen. Het verkeerslicht was echter alleen tijdens de spitsuren actief, maar daar komt dus nu verandering in. “Ook het verkeer dat de Pontbeek neemt zal nu vlotter aan de rotonde geraken”, besluit Scrayen.