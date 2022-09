Van Villa Servais tot de hopasten van Dilbeek: 7 aanraders om te ontdekken tijdens Open Monumentendag in het Pajottenland

Asse Stevens­veld en Kruiskou­ter vanaf 1 september weer open voor het verkeer

Goed nieuws voor iedereen die vanaf morgen weer in Stevensveld of Kruiskouter moet zijn. Beide wegen worden opnieuw opengesteld voor verkeer. In Stevensveld geldt wel nog eenrichtingsverkeer. Dat is belangrijk voor wie op 1 september opnieuw naar school of naar de supermarkt gaat.

31 augustus