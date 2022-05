Uitslaande brand treft restaurant De Metinas in Asse: “Zware klap na corona”

De brand in de bekende zaak aan de Markt in Asse moet ontstaan zijn tussen 2.30 uur en 3 uur. “Onze keuken is volledig uitgebrand”, laten de uitbaters weten. “Er is veel water- en rookschade in de zaak, maar iedereen bleef ongedeerd. Dit is voor ons een hele zware klap na corona.” Het vuur kon zich razendsnel naar boven verspreiden waarna de vlammen in een mum van tijd door het dak sloegen. “Een brand vernielde afgelopen nacht een groot deel van een restaurant in Asse”, bevestigt de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Omdat brandbestrijding gedurende de nacht net dat tikkeltje ingewikkelder kan zijn en om de omliggende gebouwen te vrijwaren, hebben we ook opgeschaald. Concreet betekent dit dat we niet alleen extra bestrijdingsmiddelen laten aanrukken, maar ook de commandostructuur versterken. Dat laat ons toe het vuur letterlijk op alle fronten te bestrijden.”