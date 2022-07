Uitslaande brand legt bedrijfsloods van 1.000 vierkante meter in de as, één persoon lichtgewond afgevoerd

MollemEen hevige brand heeft vrijdagmiddag een bedrijfsloods van Globale Trading in de industriezone Z.5 Mollem volledig in de as gelegd. De firma houdt zich bezig met het sorteren en verpakken in van kledij, afkomstig van het Verenigd Koninkrijk. Nadien worden deze balen verscheept. Eén van de vier aanwezige werknemers werd voor controle afgevoerd naar het ziekenhuis. Een oorzaak is nog onbekend.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West ontving kort na 11.30 uur een oproep voor een brand bij de firma in de industriezone van Mollem. Volgens hun website ontvangt het bedrijf afgedankte kledij uit het Verenigd Koninkrijk waarna alles in onder meer de Mollemse loods gesorteerd wordt. Nadien worden de kledingstukken in balen samengeperst en via containers verscheept naar het buitenland. Op het moment dat de brandweer arriveerde was het vuur al zo goed als uitslaand en stond de loods van 1.000 vierkante meter volledig in lichterlaaie. “Bij die brand ontstond ook een hevige rookontwikkeling”, weet burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) die eveneens ter plaatse kwam. “Onder meer een gevolg van de grote hoeveelheid stukken textiel die aanwezig zijn. Maar door de weersgesteldheid en de afwezigheid van stevige wind trok deze rook naar boven. Inwoners van Waarbeek en Huinegem werden wel preventief via Be-Alert gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Ook voor het nabijgelegen woonzorgcentrum is er geen gevaar. Het gebouw dateert van 2003 waardoor er ook geen asbest aanwezig was.”

Nablussen tot ‘s nachts

Op het moment dat de brand uitbrak waren er vier personeelsleden aanwezig en die konden zich tijdig in veiligheid brengen. Eén van hen werd wel afgevoerd naar het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Asse omdat hij te veel rook had ingeademd, maar hij stelt het goed. Tijdens het blussen kreeg de brandweerzone Vlaams-Brabant West ook bijstand van collega’s uit Brussel en Oost-Vlaanderen én van de Civiel Bescherming. “Het vuur kon snel omschreven worden, al kon niet worden verhinderd dat ook een aanpalende woning van dezelfde huurder in vlammen opging”, weet Van Elsen. “Bij de aanpalende firma Mechanic International is er wel ook schade door de uitslaande vlammen.” De brandweer zal nog tot vrijdagnacht nodig hebben om alles na te blussen. De Civiele Bescherming en De Meuter zullen met kranen al het textiel naar buiten halen waarna het nageblust kan worden.Het gebouw zelf is ook grotendeels ingestort. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het parket Halle-Vilvoorde stuurde ‘s middags al een expert ter plaatse, maar het is voorlopig nog te vroeg om een oorzaak te bepalen.

Volledig scherm De rookwolk botste als het ware op een laag wolken. Het fenomeen was duidelijk zichtbaar vanuit Roosdaal, in vogelvlucht zo'n tien kilometer. © Tom Vierendeels

Inversie

Bij de gigantische rookpluim deed zich wel een opmerkelijk fenomeen voor. Het leek als het ware dat die rook in de lucht werd tegengehouden door een onzichtbaar plafond. “Uitzonderlijk”, verduidelijkt weerman Ruben Peelman uit Affligem. “Het toont ook aan dat het om een hele grote brand gaat. Het is een gevolg van de inversielaag, een klassiek fenomeen bij hoge druk. Kort gezegd is dit het raakvlak van de opwaartse en neerwaartse luchtbewegingen, waar vliegtuigen ook het meeste turbulentie zullen ondervinden. Die laag bevindt zich vandaag op een hoogte van zo’n 2,5 kilometer. Door die inversielaag blijft alle vuiligheid die we uitstoten, inclusief deze rook, hieronder gevangen. De meeste rookpluimen gaan niet veel hoger dan één tot anderhalve kilometer en de inversie zit vaak net iets hoger. Vrij uitzonderlijk in ons land dus.”

Volledig scherm De brandt woedt in industriezone Z5 in Mollem. © TVP

