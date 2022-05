Uitbaters De Metinas strijdvaardig na uitslaande brand: “Voor de zomer openen we een pop-up. We moéten blijven vechten”

Erembodegem Bewoners redden rat van verdrin­kings­dood in Aalst na hevige regenval

Een rat is misschien niet meteen het meest geliefde dier van iedereen, maar in volkswijk Den Tir aan de Schietbaan in Erembodegem hebben ze een warm hart voor dieren. Een rat die aan het verdrinken was, werd gered door een buurtbewoner en bovenop een houten blok geplaatst.

19 mei