Tweede Repair Café van Landelijke Gilde in Relegem-Wemmel

Aalst Frank zet ‘bomma­schor­ten’ in de vitrine: “Zeer geliefd bij de Voil Jeanetten”

Voil Jeanetten die hun outfit willen opleuken met een ‘bommaschort’ met bloemetjesmotief, moeten zeker eens langsgaan in de Molenstraat in Aalst. Frank Le Compte van textielhandel Le.Ca. zet zijn schorten in de vitrine in de aanloop van carnaval.

1 februari