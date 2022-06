Trio voor rechter na nachtelijke rooftocht

In de nacht van 2 op 3 november maakten de drie Asse onveilig. Ze brachten een tiental woningen een ongewenst bezoekje. Dat het niet om professionals ging bleek uit het feit dat ze meermaals betrapt werden door de bewoners waarna ze op de vlucht sloegen. In één woning bedreigde een van en de bewoner door naar hem te schreeuwen. Ook gingen ze niet altijd even subtiel te werk. In de Kerklaan sloegen ze de raam van een woning in waarna de bewoonster gewekt werd. Daarna trokken ze naar de Theodoor Coppensstraat waar ze een rolluik forceerden. Als ze dan toch eens een woning binnenraakten, zoals in de Kleistraat, werden ze betrapt omdat ze in de woning al de gestolen waren hadden klaargelegd op tafel. In de tussentijd had de bewoner gestommel gehoord en stond ze plots oog in oog met de ongenode bezoekers.