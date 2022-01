Trekkers transportbedrijf gaan in vlammen op nadat vorige week brand in Asse ook al tientallen vrachtwagens vernielde op bouwbedrijf

Gent Parket onderzoekt brand bij Tropac: “Voorlopig geen aanwijzin­gen dat het om kwaad opzet gaat”

Het parket van Oost-Vlaanderen voert een onderzoek naar de bedrijfsbrand bij Tropac aan de Antwerpsesteenweg die zaterdagochtend is uitgebroken in een loods in Gent. Een branddeskundige is zondagmiddag ter plaatse gekomen, maar het onderzoek is nog niet afgerond.

