Tientallen negeren éénrichtingsverkeer Zellik: “Agressie neemt toe”

ZellikInwoners van Zellik klagen steen en been over het gedrag van bepaalde automobilisten in Zellik. Door de herinrichting van onder meer de Brusselsesteenweg zijn verschillende straten afgesloten of geldt er éénrichtingsverkeer. “Dagelijks negeren tientallen bestuurders het eenrichtingsverkeer”, zegt een buurtbewoner. De problematiek werd ook besproken tijdens de laatste gemeenteraad. Ook de toenemende parkeerdruk kwam aan bod. “De situatie is aan het escaleren.”

Vorige week gingen de ingrijpende werken in Zellik van start waarbij de Brusselsesteenweg en de Vliegwezenlaan heraangelegd worden. Tijdens de huidige fase is de steenweg afgesloten tussen beide rotondes en geldt er éénrichtingsverkeer in onder meer de Kerklaan. “Maar dagelijks rijden hier zeventig tot tachtig wagens en trucks in de verkeerde richting”, zegt een buurtbewoners ons. “De gemeente en de politie zijn op de hoogte, maar doen de moeite niet om te controleren. Er is tevens een snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur van kracht, maar ik daag jullie uit om iemand te vinden die zich aan die beperking houdt.”

Volledig scherm In de Kerklaan geldt momenteel éénrichtingsverkeer. © Tom Vierendeels

Parkeerdruk

Ook oppositieraadslid Erik Beunckens (ZellikRelegem-Volk) werd al aangesproken over de situatie en bracht het punt ter sprake tijdens de afgelopen gemeenteraad. “De gemoederen raken echt wel verhit in Zellik door de huidige situatie en dat creëert een explosieve cocktail”, sprak Beunckens. “Verbodsborden in de Cesar Van Malderenstraat en in de Kerklaan worden genegeerd. ‘De eerst volgende die ik de overtreding zie begaan ga ik gewoon klemrijden’, liet iemand mij al weten. Het is duidelijk dat er hier kort op de bal moet worden gespeeld, want het loopt de spuigaten uit.” Beunckens werd ook aangesproken over de parkeerdruk. “Verschillende parkeerplaatsen zijn ontoegankelijk als gevolg van de werken waardoor de parkeerdruk in het Breughelpark is toegenomen. Dat is voornamelijk het geval buiten de ‘daguren’ wanneer een parkeerschijf van tel is. Zelfs voor wie over een geldige parkeerkaart beschikt vindt ‘s avonds geen plek meer. Op die momenten vinden er dan ook geen controles meer plaats door de parkeerwachters.”

“Het kan inderdaad een goede oplossing zijn om het parkeerregime met een schijf uit te breiden naar 24 uur in plaats van het te laten eindigen om 18 uur”, sprak burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) op aangeven van Beunckens. “Dat gaan we zeker verder onderzoeken. Aanstaande donderdag hebben we overleg met OPC en dan gaan we met hen ook bekijken wat er mogelijk is. We kunnen ook de politie vragen om toezicht te houden, aangezien de gemeenschapswachten niet bevoegd zijn voor deze materie. We zullen dit ook verder bespreken tijdens het college.”

Gratis busvervoer

Yoeri Vastersavendts (Anders) deed ook een opmerkelijk voorstel. “Laat inwoners parkeren op terreinen in de omgeving, laat ons zeggen op hoogstens één of twee haltes van het centrum van e lijnen 213 en 214”, klonk het. “Voorzien camerabewaking op die terreinen en vraag aan De Lijn of gebruikers van die parkeerterreinen gratis de bus mogen nemen tot in het centrum.” Burgemeester Van Elsen liet nog weten dat de nieuwe parking in de Frans Timmermansstraat ook gebruikt kan worden en daar momenteel nog dagelijks een vijftigtal plaatsen leeg zijn.