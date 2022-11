Taalstimulerend project Asse krijgt 2.340 euro van de provincie

“De gemeente Asse gaat in twee gemeentelijke basisscholen, in samenwerking met het Centrum voor Taal en Onderwijs, een taalbeleidstraject op maat uitrollen”, wordt het project omschreven. “Men gaat de taalontwikkeling van alle leerlingen stimuleren. De leerkrachten worden in hun rol versterkt. Het onthaalbeleid van de school wordt aangepakt en er komt een gedragen visie op het leren van een taal.” De provincie Vlaams-Brabant is gecharmeerd door het project en schenkt daarom een subsidie van 2.340 euro aan de gemeente om het project te ondersteunen.

Naast Asse ontvangen ook Boekenstoet in Haacht, Leeshelden in Zaventem en toTAALzorg in Hoegaarden een deel van de koek. “Onze steun heeft een uitgesproken sociaal karakter, want voor onze samenleving is het belangrijk dat we met elkaar kunnen communiceren”, zegt Gunther Coppens (N-VA), gedeputeerde voor het Vlaams karakter. “ Hiermee ondersteunen we organisaties die anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal. Gemeenten, scholen, vzw’s en feitelijke organisaties kunnen voor hun taalstimulerend project een subsidie aanvragen van maximum 15.000 euro. Anders- en meertaligheid is voor steeds meer inwoners van Vlaams-Brabant een realiteit. In Vlaanderen is kennis van het Nederlands voor anderstaligen van essentieel belang voor een goede integratie in de lokale gemeenschap. Bovendien zorgt kennis van het Nederlands voor meer kansen op de arbeidsmarkt.”