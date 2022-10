Symbolische eerstesteenlegging van nieuwe vrijetijdssite in Zellik

ZellikLangs de Noorderlaan in Zellik is woensdagnamiddag de eerste symbolische steen gelegd van de nieuwe vrijetijdssite. Geen klassieke ‘eerstesteenlegging’, maar wel een handenafdruk in een betonplaat. In het gebouw, dat zo’n 10 miljoen euro kost, zullen naast een feestzaal en bibliotheek ook het jeugdhuis en de Chiro terug te vinden zijn. “Alles moet in de loop van 2024 klaar zijn waarna de ontwikkeling van de omgeving kan beginnen”, luidt het.

De geschiedenis op deze locatie gaat al terug tot de jaren tachtig. “Toen kwamen de eerste ideeën voor een zaal wat uiteindelijk Den Horinck zal worden”, schetst burgemeester Koen Van Elsen. “Toen al was er discussie of het een feestzaal of een cultureel centrum diende te worden. De term polyvalente zaal bestond nu eenmaal nog niet. Wat ik indertijd al jammer vond was dat de gebruikers van de toekomstige zaal zoals de verenigingen maar ook de inwoners nooit om hun mening is gevraagd. Toen ik in de jaren negentig Jeugdschepen werd diende de problematiek rond de ellendige staat van de Chirolokalen zich aan. De Chiro kreeg uiteindelijk nieuwe lokalen terwijl andere lokalen gerenoveerd werden. Maar we konden dat allemaal realiseren dankzij overleg en dat is iets wat ik altijd heb meegedragen en ook bij het dossier voor de vrijetijdssite zeer belangrijk was. Ik ben dan ook blij hier vandaag te kunnen staan en ik hoop dat de vrijetijdssite een impuls kan geven aan de Zellikse verenigingen en het een reuzemooi gebouw zal worden waar we een ziel in kunnen stoppen.”

“Participatie was inderdaad heel belangrijk”, vult schepen Geert Heyvaert aan. “Jaren geleden zijn we rond de problematieken waar Zellik mee kampt beginnen werken. We hebben dan ook bekeken welke mogelijkheden een nieuwbouw kan hebben en daar hebben we heel wat mensen bij betrokken. Enerzijds heb je dan de nieuwbouw waar Den Horinck een nieuwe stek zal vinden, samen met de jeugdverenigingen en de bibliotheek. Daarnaast gaan we van de site waar Den Horinck nu is gelegen een groene ruimte maken wat een gemeentetuin moet worden.”

Nieuw elan voor Zellik

“En die nieuwbouw moet moet een nieuw elan geven aan Zellik”, gaat Heyvaert verder. “De deelgemeente is enorm veranderd en verstedelijkt waardoor groene ruimte ook belangrijk wordt. Zo lang de nieuwbouw niet klaar is blijft iedereen aanwezig in zijn huidige gebouw. Intussen blijven we nadenken hoe we de site een ziel kunnen geven en die kunnen activeren. Daarvoor is een werkgroep opgericht. Het moet een nieuw hart voor Zellik worden waar iedereen in de loop van 2024 zijn intrek zal kunnen nemen.”

Huiswerk

“Die ziel is inderdaad belangrijk”, geeft schepen Johan De Rop mee. “Mensen zullen hun hele leven in het gebouw kunnen doorbrengen. Vanaf de geboorte kunnen ouders terecht in de speel-o-theek om klein en groot speelgoed te ontlenen. Nadien kunnen de kinderen naar de Chiro en eens ze ouder zijn kunnen ze actief worden in het jeugdhuis. Tot slot zullen er ook andere verenigingen hun thuis hebben waar je je zinvol kan bezighouden. En tijdens dat volledige proces kan je ook een bezoek brengen aan de bibliotheek. Maar om die ziel aan het gebouw te geven is er voor het jeugdhuis en de Chiro nog huiswerk. Zij gaan er een thuis van moeten maken voor hun verenigingen.”

Jeugdhuis Mix-up

De leden van jeugdhuis Mix-up kijken uit naar de verhuis. “Momenteel bevinden we ons samen met de Chiro in hetzelfde gebouw waar wij beschikken over een bar en een kleine feestzaal”, zegt Killian Menestret van Mix-up. “Maar door die locatie lokken we niet heel veel mensen. De vaste leden komen langs, aangevuld met enkele vrienden van hen. Maar de nieuwe plek hebben we mee mogen ontwerpen. Zo hebben we beslissingen mogen maken over de grootte en over waar welke deur moet komen. Het gebouw zal ook veel volk naar de locatie lokken waardoor meer mensen met ons in contact zullen komen en er hopelijk sneller eens afgezakt zal worden naar ons jeugdhuis.”

